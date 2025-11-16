Logo SportMediaset

Pattinaggio: figura, azzurro Grassl chiude quinto Skate America

16 Nov 2025 - 16:01

La nottata europea tra sabato 15 e domenica 16 novembre è coincisa con la giornata intermedia di Skate America, quinta tappa dell'Isu Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Alla 1980 Herb Brooks Arena di Lake Placid (stato di New York) si è conclusa la competizione maschile, in cui si sono impegnati tre italiani. Al termine dello short program - disputatosi nella notte fra venerdì e sabato - Daniel Grassl (Fiamme Oro) occupava la quarta posizione, Nikolaj Memola (Fiamme Oro) era ottavo, mentre Corey Circelli (Icelab) si trovava in dodicesima piazza. Grassl si è alfine piazzato al quinto posto con 236.44 punti, restando in corsa per qualificarsi alle finali del Grand Prix, programmate a Nagoya (Giappone) dal 4 al 7 dicembre. Il ventitreenne azzurro dovrà attendere i risultati della prossima tappa del GP, prevista a Helsinki nel fine settimana venturo, per avere la certezza di prendere parte all'atto conclusivo. Memola ha recuperato una posizione, classificandosi settimo con 231.02. Infine, Circelli ha archiviato il debutto assoluto nel Grand Prix chiudendo dodicesimo (190.55). È inoltre cominciata la competizione femminile, nella quale si è cimentata Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro). La ventitreenne trentina è stata autrice di una prova brillante, valsale il nuovo primato personale (69.69 punti) e la terza posizione provvisoria. Comanda la giapponese Rinka Watanabe (74.35) davanti alla statunitense Alysa Liu (73.73). Gutmann è seguita a breve distanza dalla georgiana Anastasia Gubanova (68.07) e dalla coreana Chaeyepm Kim (67.28). Il programma libero comincerà alle ore 22:05 europee di domenica 16 novembre.

