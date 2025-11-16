Atletica, Gemetto terza nel cross internazionale di Soria

© Grana/Fidal
Valentina Gemetto, recente campionessa italiana sui 10 km in strada a Prato, conquista un prestigioso terzo posto nel Cross Internazionale di Soria in Spagna, quarta tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, nella prova vinta dall’etiope Likina Amebaw in 27'23 davanti alla keniana Sheila Jebet seconda in 27'52, con l'azzurra che termina invece in 28'08. Per la 27enne atleta piemontese, che ottenne lo stesso piazzamento nell'edizione del 2023, un'ottima dimostrazione di efficienza in vista degli eurocross di Lagoa in Portogallo, soprattutto dopo il lungo stop causato da una microfrattura al femore sinistro che l'ha costretta a interrompere tutta la parte di stagione all'aperto.