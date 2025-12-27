Logo SportMediaset

Surf: la città di Matera premia il giovanissimo talento di Mattia Annese

27 Dic 2025 - 18:37

Il giovanissimo talento di Matera, Mattia Annese, ha ricevuto dall'amministrazione comunale di Matera un riconoscimento speciale per "aver portato a soli dieci anni, i colori di Matera ai vertici nazionali, conquistando un prestigioso secondo posto di tappa e terzo posto nel Campionato Nazionale Juniores Under 12 di surf". "Abbiamo approfittato della sua presenza a Matera - hanno detto il sindaco Antonio Nicoletti e l'assessore allo sport Michele Paterino. - per testimoniare come l'intera comunità sportiva locale segua con orgoglio i suoi successi e faccia il tifo per lui, anche a distanza. Il risultato ottenuto da Annese non rappresenta solo un traguardo sportivo d'eccellenza, ma assume un valore simbolico per il legame profondo che unisce la città ai suoi figli, ovunque essi risiedano o pratichino le proprie discipline. A Mattia auguriamo di restare sempre sulla cresta dell'onda e di conquistare nuovi e ambiziosi traguardi". 

