MotoGP: gara Thailandia confermata in calendario fino al 2031

Il Gran Premio della Thailandia è stato confermato nel calendario del Motomondiale fino al 2031 incluso, grazie ad un nuovo accordo che copre il periodo dal 2027 in poi, garantendo almeno altri cinque gp sul circuito di Buriram. Lo ha reso noto la MotoGp, sottolineando che il Sud-est asiatico continua a dimostrare la sua importanza, con margini di ulteriore espansione. "Da quando siamo andati per la prima volta a Buriram nel 2018, il Gp di Thailandia è diventato un evento sempre più importante e suggestivo - ha detto il ceo della MotoGp, Carmelo Ezpeleta -, le gare sono sempre uno spettacolo fantastico e l'intrattenimento extra per i tifosi crea un weekend molto completo per le folle spesso record che registriamo".