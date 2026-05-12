Sinner doma un grande Pellegrino e poi lo celebra: "Grande Andrea"

12 Mag 2026 - 16:47
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Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Internazionali. L'azzurro nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino, si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e 28'. L'azzurro per un posto in semifinale se la vedrà con il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e il georgiano Nikoloz Basilashvili. Sinner vince il 19/mo derby consecutivo e con questa vittoria raggiunge Novak Djokovic per numero di vittorie consecutive, 31, (62-2 il conto dei set) in un 1000, la 14ma di fila sul 'rosso'.

A fine gara dopo gli applausi del Foro italico l'omaggio del numero uno per il suo avversario: "Grande Andrea", ha scritto Sinner sulla telecamera. 

Sinner-Pellegrino, il derby azzurro che ha emozionato Roma

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