MotoGP, Di Giannantonio: "Sempre veloci a Jerez, ma c'è da lavorare"

"Oggi abbiamo provato una soluzione abbastanza diversa della moto per cercare di fare uno step, ma c'è bisogno di lavorare molto su questa soluzione e non c'era troppo tempo. Così siamo tornati a una condizione che conosco molto di più, ma non ho lavorato molto sulle gomme e sul setup. La cosa positiva è che andiamo molto forte, poi su questa pista siamo sempre stati veloci. Se aggiustiamo delle piccole cose c'è molto margine e possiamo avvicinarci molto ai primi". Così Fabio Di Giannantonio, pilota del Team Vr46, commenta il suo venerdi al Gran Premio di Spagna della MotoGP, sul circuito di Jerez.