MotoGP, Di Giannantonio se la prende con Martin: "Non va bene rischiare così tanto"

Fabio Di Giannantonio è stato uno dei piloti coinvolti nell'incidente provocato da Jorge Martin al via del GP d'Ungheria della MotoGP e l'unico ad aver tagliato il traguardo. Alla fine, però, ha criticato apertamente la manovra dello spagnolo dell'Aprilia. "Fortunatamente sto bene, qualche acciacco. Sono contento che pure oggi c'è andata bene. Quanta concentrazione ci vuole? I primi due giri avevo la nausea, magari dalla caduta mi sono mosso veloce, ne avevo tanta. Poi quando mi sono messo a posto ho iniziato a spingere per avvicinarmi, 1 punto o 2 portiamoli a casa. Ora che sono a caldo e ho visto al volo dei dati mi rode tantissimo perché al primo giro avevo 20 secondi dal primo e sono arrivato a 28, con 8 secondi dal primo ero terzo, quindi è un podio sfumato. La verità è che oggi il team ha fatto un cambiamento nella moto, io mi sono fidato di loro e li ho seguiti, hanno centrato pienamente. Succede, un po' brucia, peccato", ha detto.