MotoGp, Bezzecchi: "Darei un 7 alla mia stagione"

29 Nov 2025 - 15:18
"Mi darei un sei e mezzo/sette, nella prima parte di stagione dovevamo ancora sistemarci e siamo stati un po' carenti di risultati. Poi è vero che siamo migliorati ma dobbiamo lavorare bene per partire subito bene. I ragazzi del team meritano un dieci, i veri campioni sono stati loro". Così a Sky Sport Marco Bezzecchi, pilota dell'Aprlia, presente alla 100 Km dei Campioni, al Ranch di Tavullia, tornando a parlare della stagione appena conclusa, "L'amicizia con Valentino Rossi? È bellissimo averlo vicino, è sempre di supporto, anche da amico, mi dà tanti consigli, è una bella fortuna", ha aggiunto. 

17:32
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Sarà un'Olimpiade meravigliosa"
16:19
Golf, giovani protagonisti al Trofeo delle Regioni-Challenge Bordoni
15:22
Milano-Cortina: inaugurato megastore ufficiale in Piazza Duomo
15:18
MotoGp, Bezzecchi: "Darei un 7 alla mia stagione"
14:25
Skeleton: gruppo azzurro in allenamento a Cortina