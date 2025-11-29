MotoGp, Bezzecchi: "Darei un 7 alla mia stagione"

"Mi darei un sei e mezzo/sette, nella prima parte di stagione dovevamo ancora sistemarci e siamo stati un po' carenti di risultati. Poi è vero che siamo migliorati ma dobbiamo lavorare bene per partire subito bene. I ragazzi del team meritano un dieci, i veri campioni sono stati loro". Così a Sky Sport Marco Bezzecchi, pilota dell'Aprlia, presente alla 100 Km dei Campioni, al Ranch di Tavullia, tornando a parlare della stagione appena conclusa, "L'amicizia con Valentino Rossi? È bellissimo averlo vicino, è sempre di supporto, anche da amico, mi dà tanti consigli, è una bella fortuna", ha aggiunto.