MotoGP, Bagnaia: "Stagione complicata"

12 Nov 2025 - 18:35

Ultimo atto di un anno da incorniciare per il Ducati Lenovo Team con il triple crown. A Valencia si torna a correre a un anno dall'alluvione che ha colpito la zona, chiudendo così la stagione 2025 della MotoGP. "Si chiude una stagione complicata - le parole di Pecco Bagnaia - abbiamo lavorato moltissimo, fatto molta fatica in alcune gare, meno in altre, ma non siamo riusciti ad essere solidi nei risultati. Continueremo a lavorare, l'obiettivo è tornare competitivi e costanti nelle prestazioni. Sfrutteremo anche in questo senso questo ultimo weekend di gara e poi il test del martedì". Per Nicolò Bulega: "Sono contento di tornare subito in pista. Ho avuto qualche giorno per capire meglio e analizzare quanto fatto nel weekend in Portogallo. Sono sicuro che qui a Valencia riusciremo, non dico a fare sicuramente meglio, ma a sentirci più a nostro agio sulla moto e affinare alcuni automatismi. Cercheremo di percorrere quanti più chilometri possibile per acquisire sempre più confidenza alla guida". 

