MotoGP,  Bagnaia: "A Brno e Assen fare altri passi avanti"

Marc Marquez, da canto suo, è reduce dalla tripletta del Balaton Park e in Repubblica Ceca cerca conferme per poter rientrare nella corsa al titolo della MotoGP. "Le sensazioni in Ungheria sono state incredibili: risultato pieno con pole, Sprint e gara di domenica. Il layout del Balaton ci ha sicuramente favoriti, una pista non troppo impegnativa dal punto di vista fisico. Qui a Brno la situazione sarà diversa: è un tracciato bellissimo, che mi piace molto e dove in passato ho già vinto con la Ducati, ma è anche davvero tosto ed esigente. Affronteremo il weekend passo dopo passo, per trovare il nostro 100% ogni singolo giorno", le parole dello spagnolo