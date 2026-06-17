MotoGP,  Bagnaia: "A Brno e Assen fare altri passi avanti"

Francesco Bagnaia arriva a Brno dopo il podio in Ungheria e con la speranza di scalare ancora un po' il podio. "Arriviamo a Brno in un momento positivo, tre podi consecutivi che ci danno una bella carica. La pista mi piace moltissimo, ha un layout fantastico, così come la pista di Assen che ospiterà il prossimo GP subito dopo questo weekend. Sono due tracciati che per caratteristiche sono tra i miei preferiti in assoluto. Sono convinto di poter sfruttare al meglio i passi in avanti fatti con la Desmosedici GP su questi due circuiti; l'obiettivo è riconfermare le buone sensazioni ed essere costanti”, ha detto il ducatista.
Marc Marquez, da canto suo, è reduce dalla tripletta del Balaton Park e in Repubblica Ceca cerca conferme per poter rientrare nella corsa al titolo della MotoGP. "Le sensazioni in Ungheria sono state incredibili: risultato pieno con pole, Sprint e gara di domenica. Il layout del Balaton ci ha sicuramente favoriti, una pista non troppo impegnativa dal punto di vista fisico. Qui a Brno la situazione sarà diversa: è un tracciato bellissimo, che mi piace molto e dove in passato ho già vinto con la Ducati, ma è anche davvero tosto ed esigente. Affronteremo il weekend passo dopo passo, per trovare il nostro 100% ogni singolo giorno", le parole dello spagnolo