F1, manca un mese al GP d'Italia di Monza: gli aggiornamenti

Manca un mese al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 e l'attesa è già ai massimi livelli. La risposta del pubblico conferma ancora una volta il fascino unico della gara italiana del Mondiale: accanto al tradizionale tutto esaurito previsto per la domenica, anche le disponibilità per il sabato e il venerdì sono ormai prossime al sold out. Un dato che testimonia come il Gran Premio di Monza sia uno degli appuntamenti più attesi dell'intero calendario iridato: una gara alla quale tutti vogliono assistere, vivendo l'atmosfera inconfondibile del Tempio della Velocità.