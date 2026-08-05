F1, manca un mese al GP d'Italia di Monza: gli aggiornamenti

Manca un mese al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 e l'attesa è già ai massimi livelli. La risposta del pubblico conferma ancora una volta il fascino unico della gara italiana del Mondiale: accanto al tradizionale tutto esaurito previsto per la domenica, anche le disponibilità per il sabato e il venerdì sono ormai prossime al sold out. Un dato che testimonia come il Gran Premio di Monza sia uno degli appuntamenti più attesi dell'intero calendario iridato: una gara alla quale tutti vogliono assistere, vivendo l'atmosfera inconfondibile del Tempio della Velocità.
L'edizione 2026 richiamerà centinaia di migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del mondo, con importanti ricadute sul territorio e sull'intero sistema dell'accoglienza. Monza si conferma così il cuore del motorsport italiano e una delle capitali mondiali dell'automobilismo, capace di coniugare oltre un secolo di storia con il prestigio di un evento che continua a rappresentare un'eccellenza internazionale.
Il percorso di avvicinamento al Gran Premio prenderà ufficialmente il via martedì 1° settembre alle ore 11, con la conferenza stampa di presentazione in programma presso il Salone dell'Automobile Club di Milano. Una sede scelta per il suo forte valore storico e simbolico: fu infatti l'Automobile Club di Milano a fondare, nel 1922, l'Autodromo Nazionale Monza, dando origine a una delle piste più leggendarie del motorsport mondiale.
Sarà Monza, città sede del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia e casa dell'Autodromo Nazionale, ad accogliere il cuore degli appuntamenti istituzionali e sportivi del weekend. Qui si svolgerà l'intero evento che ogni anno richiama centinaia di migliaia di spettatori, team, partner, media e ospiti internazionali, trasformando la città in un punto di riferimento globale per il motorsport.
Sabato sera, nel contesto unico dell'ultracentenario Tempio della Velocità, si terrà la tradizionale cena di gala che riunirà le più alte cariche della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), di Formula 1, le istituzioni nazionali e locali e i principali protagonisti del mondo dell'automotive e dello sport. Una scelta che conferma come Monza non sia soltanto il palcoscenico della competizione, ma anche il luogo nel quale si celebrano i momenti più rappresentativi del Gran Premio d'Italia.
Da oltre un secolo la città e il suo Autodromo costituiscono un binomio indissolubile, riconosciuto e ammirato in tutto il mondo. Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia continua così a essere molto più di una gara: è un patrimonio dello sport internazionale, un motore di sviluppo per il territorio e una straordinaria occasione per promuovere l'immagine di Monza e dell'Italia davanti a un pubblico globale.
A un mese dal via, tutti gli indicatori lasciano prevedere un'edizione da record, destinata a regalare un colpo d'occhio straordinario già dalle giornate di venerdì e sabato e a vivere, domenica, il consueto bagno di folla che rende il Gran Premio d'Italia uno degli appuntamenti più iconici e partecipati dell'intero Campionato del Mondo di Formula 1.