MotoGp, ad Mugello Paolo Poli favorevole a rinnovo contratto

''Stiamo parlando con Dorna. Grandi novità non ce ne sono al momento, ovviamente la nostra volontà è, se ci saranno le condizioni economiche, di procedere in questa collaborazione'': Fra l'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) e la società che detiene i diritti commerciali della MotoGp sono iniziati i primi contatti per prolungare il contratto che al momento è in scadenza nel 2026. Ad annunciarlo l'amministratore delegato e direttore del circuito toscano Paolo Poli che nel corso di un incontro con la stampa, avvenuto proprio all'autodromo mentre è in svolgimento il Gran premio d'Italia di MotoGp, ha tenuto a precisare che i contatti sono avvenuti al momento solo con Dorna e non con Liberty Media (la società che gestisce la Formula 1 e che ha di fatto acquistato la Dorna): ''Loro (Liberty Media, ndr) non si sono ancora palesati - ha proseguito Poli - Il nostro interlocutore a oggi è sempre la Dorna, domani chissà. Nel weekend verrà a trovarmi Stefano Domenicali (Presidente e Ceo di Liberty Media, ndr) con il quale ci conosciamo da 35 anni, siamo cresciuti insieme in Ferrari. Verrà a titolo di amicizia, non so se parleremo d'altro. Ci piacerebbe comunque tornare ospitare il gp nella nostra data che ci ha contraddistinto negli anni precedenti, ovvero quella di inizio giugno''. Ma all'incontro si parlato molto anche del presente: ''Le prevendite sono andate decisamente bene fino alla all'inizio di maggio, con incrementi percentuali spaventosi tanto che ci hanno anche fatto un po' allarmare perché poi c'è anche da tener conto di una capacità massima della struttura. Poi dalla fine di aprile, probabilmente a causa di questa grande forza di acquisto che che è andata avanti da novembre dell'anno scorso, la prevendita si è un po' affievolita, forse anche perché c'era una grande aspettativa sulla sfida Bagnaia-Marquez, ma purtroppo abbiamo visto come Pecco stia in questa fase del campionato un po' soffrendo. Ad oggi siamo circa al più 10% rispetto allo scorso anno. Quindi questo vuol dire che alla fine ci aspettiamo un numero complessivo di spettatori che possa girarsi intorno ai 160-170.000. Accoglieremo 1.600 camper e abbiamo notato un incremento sulle giornate di venerdì e sabato, a imostrazione dello stato di buona salute che la MotoGp sta vivendo''. Poli ha infine annunciato alcuni ospiti che verranno al Mugello per assistere al gp: ''Dovremmo avere Rino Gattuso, il team Pramac ha annunciato la presenza del musicista e attore Keanu Reeve. Ci sarà anche Lucio Corsi, vero appassionato di moto. Con lui eravamo in contatto da tempo già da prima del suo successo di Sanremo. Sarà presente anche Cesare Cremonini e poi abbiamo invitato i grandi del tennis, prima fra tutte la Jasmine Paolini, ma molti di loro sono impegnati in tornei. Vedremo chi potrà essere dei nostri''.