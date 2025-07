Caso Cogliandro, Manfredi: "Noi non abbiamo nulla da rimproverarci"

"Asia Cogliandro? Dal nostro punto di vista non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo stanziato anche un fondo in più per la maternità oltre quello previsto. Poi è chiaro che questa vicenda è una roba che fa molto male al movimento, a tutti, perché la maternità fa va tutelata". Lo ha detto Giuseppe Manfredi, presidente Fipav a margine della presentazione della campagna "La pasta integratore di felicità" al Foro Italico. "Nel caso specifico bisogna capire come sono le cose - ha aggiunto -. Noi, al di là del verificare, eventualmente subentreremo una volta che saranno accertati i fatti e sarà chiusa la vertenza tra giocatrice e club". Sull'iscrizione al campionato di Perugia ha invece spiegato: "La società ha presentato tutta la documentazione dicendo che c'era un contenzioso in atto e ha presentato una fideiussione a latere per eventuali soccombenze. Ha seguito tutti gli step normativi". "Noi sul tema stiamo già lavorando - ha aggiunto da parte sua il ministro per lo Sport e i giovnai, Andrea Abodi -, con la consapevolezza che le misure economiche non sono l'unico tema e forse nemmeno le più importanti. Abbiamo rafforzato il contributo nello sport per la maternità passandolo da dieci a dodici mesi".