Padel Junior World Cup: edizione 2025 da record, 66 squadre da 36 Paesi

Saranno tre le categorie in gara - Under 14, Under 16 e Under 18 - sia per le squadre nazionali sia per il torneo a coppie. Le sfide della fase finale per nazionali inizieranno il 29 settembre. Il programma prevede tre giorni di gironi fino al 1° ottobre, poi quarti di finale (2 ottobre), semifinali (3 ottobre) e finali (4 ottobre). Anche il torneo per coppie - che assegnerà punti per il ranking FIP Promises - si giocherà dal 29 settembre al 4 ottobre, con due coppie ammesse direttamente al main draw per ogni nazione qualificata. Le partite si terranno presso il Club Tennis Reus Monterols e l'Aurial Reus Mas Sedó, mentre le finali si disputeranno alla Reus Arena; tre palcoscenici dove il futuro del padel si accenderà tra talento ed emozioni.