Italbasket, Atamah, Marangon e C. Niang lasciano il raduno

"La necessità - dice Luca Banchi - è sempre la solita in queste occasioni: convivere con l'emergenza cercando di trovare più rapidamente possibile la chimica di squadra. Ci sono molti volti nuovi e la piacevole sorpresa di avere a disposizione fin da subito tre giocatori dell'Olimpia, reduci dal successo in Coppa Italia ma che ancora una volta hanno mostrato il forte desiderio di vestire la Maglia della Nazionale anche grazie al club che ha dato loro la possibilità di farlo". "Anche in questo raduno - spiega il ct a proposito dei quattro giocatori invitati agli allenamenti di lunedì e martedì - abbiamo cercato di sfruttare la possibilità di convocare quattro ragazzi che per qualità possono aspirare, nel breve e medio termine, alla Nazionale Senior. Marangon e Atamah sono Campioni d'Europa Under 20 in carica mentre Cheickh Niang è un atleta promettentissimo che sta facendo vedere cose rilevanti in una realtà virtuosa come l'Aquila e che la prossima estate proprio a Trento giocherà il Campionato Europeo Under 18. Luca Possamai è oggi uno dei punti di riferimento della Libertas Livorno". Giovedì 26 febbraio, gli Azzurri voleranno a Newcastle upon Tyne, sede del match contro la Gran Bretagna di venerdì 27 febbraio (ore 20.30 italiane, 19.30 locali). Rientro in Italia il giorno seguente per il match di ritorno al Modigliani Forum di Livorno lunedì 2 marzo (ore 19:30).