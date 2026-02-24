Tennis, ex coach Serena Williams: "Sarà in campo a Indian Wells o Miami"

"Serena Williams ha un piano, perché si sta allenando duramente. Secondo me tornerà in campo presto, a Indian Wells o Miami. Se devo puntare, direi Miami che è molto vicina a West Palm Beach, dove vive". Se a dirlo, al quotidiano francese L'Equipe, come riporta Supertennis, è il 71enne coach Rick Macci, che ha allenato Serena e Venus all'inizio degli anni Novanta, non è possibile ridurre queste dichiarazioni a una semplice boutade. Macci, che in carriera ha lavorato anche con Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Mary Pierce e Andy Roddick, è convinto che Serena non voglia limitarsi a qualche apparizione in doppio con la sorella, con cui peraltro è imbattuta nelle 14 finali Slam giocate insieme. Serena Williams ha lasciato il circuito nell'agosto 2022, ma non ha mai parlato pubblicamente di ritiro dall'attività agonistica. Ha spiegato allora di stare "evolvendo lontano dal tennis". L'ipotesi del suo rientro ha ripreso consistenza dopo che il suo nome è ricomparso nella lista degli atleti sottoposti al protocollo anti-doping dell'ITIA, presupposto imprescindibile per rientrare nel circuito.