Canottaggio, Abbagnale: "Dispiacere enorme per la scomparsa di Tizzano"

Provo un dispiacere enorme e profondo per la persona, per il ruolo che occupava, per quello che ha rappresentato per il mondo del canottaggio. Una persona così giovane, sembra un paradosso. La vita ci abitua a cose che apparentemente non hanno senso ma che purtroppo avvengono". Così a LaPresse Giuseppe Abbagnale, ex presidente della Federcanottaggio, nel ricordare Davide Tizzano, presidente della Fic dal novembre del 2024, scomparso oggi all'età di 57 anni. "Abbiamo lavorato insieme otto anni in federazione, è stato il mio vicepresidente. Aveva appena cominciato un quadriennio e adesso si rinnova un contesto elettorale che non avrei assolutamente voluto vedere", ha aggiunto.