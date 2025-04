Motocross: Gajser e Adamo vincono il GP del Trentino, ma Cairoli stupisce

Arco di Trento ha ospitato il GP del Trentino di motocross, organizzato sul crossodromo del Moto Club Arco, conosciuto anche a livello internazionale come “Il Ciclamino”. Oltre a un fondo duro e in continua evoluzione, inizialmente appesantito dall’improvvisa pioggia caduta in mattinata, la sfida fisica è stata resa ancor più impegnativa dal meteo. Con due manche vinte autorevolmente sui 1570 metri del circuito, Tim Gajser (Honda HRC) si aggiudica per la quinta volta il prestigioso Gran Premio del Trentino. Una vittoria sentita ma anche combattuta, contro avversari irriducibili e determinati. In seconda posizione sul podio della classe regina chiude il francese Romain Febvre (Kawasaki Racing Team MXGP), grazie a due secondi posti, mentre terzo termina l’olandese Glen Coldenhoff (Fantic Factory Racing MXGP), con un quinto e un terzo posto. In classifica generale, la tabella rossa di leader resta sulle spalle dello sloveno Gajser, che precede Febvre e Coldenhoff nell’ordine. Ottimo ritorno alle gare per Antonio Cairoli, al via sulla Ducati dell'infortunato Guadagnini: per il siciliano un 13° e un 19° posto.