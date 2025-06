Motocross, Cairoli e Ducati in gara nel National Usa

Ducati Corse Off-Road e Ducati North America hanno annunciato che il nove volte campione del mondo di motocross Antonio Cairoli gareggerà in due round del campionato AMA Pro Motocross 2025: RedBud (5 luglio) e Spring Creek (12 luglio), in sella alla Desmo450 MX. Questi eventi segneranno la prima apparizione in gara nel Nord America della Desmo450 MX, la moto da cross di punta della Ducati, e il ritorno di Cairoli al campionato AMA Pro Motocross dopo la sua partecipazione nel 2022. Le gare di RedBud e Spring Creek, due dei tracciati più iconici del motocross americano, costituiranno anche importanti opportunità di sviluppo per la Desmo450 MX nelle condizioni di gara statunitensi. Prima di scendere in pista, sabato 28 giugno Cairoli apparirà in qualità di Gran Maresciallo al Southwick National, per salutare i fan e sostenere gli sforzi della Ducati nel motocross nordamericano. Dopo un ottimo settimo posto assoluto al GP di Gran Bretagna, Cairoli rimane concentrato sulle corse come strumento di perfezionamento. La sua partecipazione alle gare statunitensi sottolinea l'obiettivo di Ducati Corse di raccogliere dati e feedback dalle competizioni reali, mentre l'azienda espande la propria presenza off-road.