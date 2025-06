Motociclismo, Cerutti e Aprilia vincono l'Hellas Rally Raid 2025

Il bilancio finale per il Team Aprilia Tuareg Racing al termine dell’Hellas Rally Raid è estremamente positivo: la Tuareg Rally si conferma, per il secondo anno consecutivo, una moto vincente capace di offrire prestazioni elevate e grande affidabilità in ogni condizione. Il dominio in Grecia, con tre piloti nelle prime tre posizioni della classe M5, certifica la competitività della bicilindrica di Noale e il grande lavoro del Team Guareschi.