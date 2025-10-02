Moto: Martin operato alla clavicola, tempi di recupero da valutare

"L'operazione alla clavicola destra è stata completata con successo. Dopo una caduta nella sprint a Motegi, il pilota spagnolo ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni in base all'evoluzione delle sue condizioni. Come previsto dal regolamento, Martin non sarà sostituito per il Gran Premio dell'Indonesia". Lo ha comunicato l'Aprilia in una nota. L'operazione è stata eseguita martedì 30 settembre all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona per la riduzione della frattura.