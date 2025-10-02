Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Moto: Martin operato alla clavicola, tempi di recupero da valutare

02 Ott 2025 - 13:10

 "L'operazione alla clavicola destra è stata completata con successo. Dopo una caduta nella sprint a Motegi, il pilota spagnolo ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni in base all'evoluzione delle sue condizioni. Come previsto dal regolamento, Martin non sarà sostituito per il Gran Premio dell'Indonesia". Lo ha comunicato l'Aprilia in una nota. L'operazione è stata eseguita martedì 30 settembre all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona per la riduzione della frattura.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:44
Moto: il Civ chiude la stagione al Mugello assegnando titoli
14:26
Tiro a volo: Azzurri dello skeet in raduno in Umbria
13:10
Moto: Martin operato alla clavicola, tempi di recupero da valutare
12:30
Canoa, Mondiali slalom: Ceccon esce in semifinale nel C1. Oro Gestin
11:15
Ciclismo, Fugatti: "La scomparsa di Stefano Casagranda lascia un segno profondo"