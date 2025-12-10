Logo SportMediaset

Montagna, -2 giorni per iscriversi gratuitamente all'Ortovox Safety Academy Weekend

10 Dic 2025 - 17:28
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ortovox, il brand tedesco leader nell'abbigliamento ed equipaggiamento da montagna, organizza ogni anno il Safety Academy Weekend, un lungo fine settimana gratuito di full immersion sul tema della sicurezza, con lezioni teoriche ed esperienze sul campo. I partecipanti al Safety Academy Weekend avranno la possibilità di allenarsi su terreno innevato, imparare, fare esperienza e divertirsi sulla neve insieme alle guide alpine certificate e partner di Ortovox. ​Il programma include escursioni di scialpinismo con allenamento sulla neve, workshop serali sulla gestione del rischio e sulla pianificazione dell’itinerario, in un mix perfetto per imparare, migliorare e vivere la montagna in modo consapevole. Sarà anche possibile provare gratuitamente l’attrezzatura di emergenza Ortovox, compresi lo zaino Avabag LiTRIC e il dispositivo Diract Voice.

La partecipazione alle attività e alle clinic, tutte in lingua italiana, è gratuita: pensa a tutto Ortovox - solo vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti. Per candidarsi a uno dei 30 posti disponibili, basta compilare il modulo online con una foto che spieghi che cos'è lo scialpinsimo. Ma bisogna fare in fretta: le iscrizioni sono aperte fino al 12 dicembre.

Safety Academy Weekend

• data: 13-15 marzo 2026
​• luogo: Rifugio Campo Base, Valle Maira (CN)
​• posti disponibili: 30
​• chiusura candidature: 12 dicembre 2025
​• lingua dei corsi: italiano
​• iscrizioni: da questo link

