Mondiali volley, ct De Giorgi: "Conosciamo l'Argentina, l'Italia c'è"

20 Set 2025 - 15:11

"L'Argentina è una squadra che conosciamo, ha dimostrato che sa giocare faccia a faccia sempre, non sarà una sorpresa". Il ct dell'Italvolley Fefè De Giorgi si prepara alla prima sfida a eliminazione diretta dei mondiali in corso nelle Filippine: domani per gli azzurri c'è l'Argentina, che ha eliminato la Francia. "Nelle partite da dentro o fuori ti devi preparare a tutto se vuoi vincere - spiega il tecnico alla vigilia del match -. Noi abbiamo una squadra equilibrata ed è uno dei punti di forza, sa difendere. mura, attacca veloce. Dobbiamo mettere un po' di pressione al servizio, loro sono rapidi, importante è tenere e limitare. Non si può cancellare la bravura degli avversari, ma contenerla sì. Loro hanno la 'garra'? Ce l'abbiamo anche noi".

