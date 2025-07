Thomas Ceccon si è qualificato per la finale dei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Singapore. Il campione iridato 2023 ha fatto segnare il tempo di 22''84, quarto della sua semifinale e sesto assoluto. Il migliore è stato il francese Maxime Grousset, con 22''61. L'azzurro non ha spinto nel finale, ma si è detto "molto soddisfatto della mia prova, sono tranquillo e fiducioso per domani", quando ci sarà la finale.