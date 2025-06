Modena Volley mette sotto contratto il nazionale brasiliano Bento

Arthur Bento è un nuovo schiacciatore di Modena Volley per la stagione 2025/2026. Talento brasiliano con origini canadesi, ha prima giocato all'Aurora Storm in Canada e poi al Minas in Brasile tra prima squadra e settore giovanile. Con il Brasile è stato il capitano ai Mondiali Under 21 mentre con la nazionale maggiore ha partecipato alla VNL 2023 e farà parte del roster anche in occasione dell'edizione 2025. Questa la nota della squadra emiliana: "Sono molto felice di poter annunciare l'arrivo di un altro giovane talento. Arthur ha messo Modena davanti a tutte le proposte che aveva al di fuori del Brasile e ciò è motivo di orgoglio per la nostra società, non vediamo l'ora di iniziare insieme questo nuovo percorso".