Milano Premier Padel P1, nel femminile Sanchez-Josemaria in finale

12 Ott 2025 - 09:08

Semifinaliste nel 2023, assenti lo scorso anno. Domenica, dalle 16.30, Paula Josemaria e Ari Sanchez vivranno - all'Allianz Cloud - la loro prima finale del Milano Premier Padel P1. Le spagnole, a lungo dominatrici del Qatar Airways Premier Padel Tour, non vincono un torneo da Valladolid, e - si legge in una nota - avranno l'occasione di tornare ad alzare un trofeo. Dall'altra parte della rete non ci saranno Delfi Brea e Gemma Triay, dominatrici del circuito: Gemma è stata infatti costretta al ritiro per un problema fisico, con conseguente qualificazione alla finale di Claudia Fernandez (campionessa in carica, proprio con Triay) e Bea Gonzalez, che invece a Milano ha vinto nel 2023 con Delfi Brea e sempre con Delfi è stata finalista lo scorso anno. Sanchez e Josemaria si sono guadagnate la finale grazie al 6-3 6-1 su Andrea Ustero e Sofia Araujo, nel match che aveva aperto la giornata. Se la finale femminile vedrà in campo le teste di serie numero 1 e 3, quella maschile sarà la stessa dello scorso anno e che spesso assegna titoli in tutto il mondo. Da una parte Arturo Coello e Agustin Tapia, dall'altra Fede Chingotto e Ale Galan. Appuntamento non prima delle 18 sul centrale dell'Allianz Cloud, dove in campo ci saranno tre giocatori su quattro già vincitori del P1 di Milano: nel 2022 e nel 2023 toccò a Galan, in coppia con Juan Lebron, mentre nel 2024 i numeri 1 del ranking FIP si sono imposti con il punteggio di 6-4 7-5. Nella prima delle due semifinali, Coello e Tapia hanno battuto 6-4 6-3 proprio Lebron e Franco Stupaczuk; in serata, invece, è stato il turno di Fede Chingotto e Galan con il 7-6 6-4 a Martin Di Nenno e Leo Augsburger (6). Il conto dei precedenti vede Coello e Tapia avanti 17-7 nei testa a testa; decimo duello nel 2025, con un parziale di 7-2.

