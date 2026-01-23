Milano Cortina, snowboard: test per gli azzurri a Livigno

23 Gen 2026 - 12:13

Le squadre nazionali di snowboard parallelo e snowboard cross sono state sottoposte a tre giornate di test a Livigno. Grazie alla collaborazione tra il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni, i tecnici della FISI e quelli dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, è proseguito il lavoro di analisi finalizzato allo studio delle caratteristiche dei profili della pista olimpica. Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Filippo Ferrari, Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Aaron March, Gabriel Messner, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Fava gli atleti coinvolti. 

