Basket, Treviso: Marcelo Nicola è il nuovo allenatore

Nutribullet Treviso Basket comunica "di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marcelo Nicola, che coprirà il ruolo di head coach". Nato il 12 maggio 1971 a Rafaela (Argentina), Nicola ha rappresentato e rappresenta ancora oggi uno dei simboli della pallacanestro trevigiana, e non solo. Dopo aver indossato l'uniforme della Benetton per 6 stagioni, nelle quali ha collezionato 240 presenze e contribuito alla vittoria di 8 trofei, Nicola ha iniziato la sua carriera da coach proprio nella Marca, nei panni di assistente. Svariate esperienze all'estero - in club prestigiosi quali Rytas Vilnius, Hapoel Gerusalemme e Bamberg - e poi nell'aprile del 2022 il ritorno a Treviso, nel frattempo rinata e tornata ai vertici del panorama cestistico italiano. Nelle vesti di capo allenatore, l'argentino ha guidato la Nutribullet al raggiungimento dell'obiettivo salvezza conquistando fondamentali vittorie sul finire dell'annata 2021/22, compresa quella casalinga ai danni dell'Olimpia Milano, laureatasi campione d'Italia soltanto un mese più tardi. Analogo l'epilogo della stagione successiva, nella quale TVB si è garantita la permanenza in Serie A, ancora sotto la conduzione tecnica di Nicola. "Il suo legame con la città, costruito nel tempo grazie al suo impegno sia sul parquet che in panchina, rappresenta dunque un valore aggiunto. A lui va il bentornato da parte del Club, dello staff e di tutto il mondo biancoazzurro", si legge nella nota.