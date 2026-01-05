Milano Cortina, Petrucci: "Convinto che faremo bella figura"

"Milano Cortina 2026? Da presidente del Coni ho avuto le Olimpiadi di Torino: il merito non fu mio, ma dell'avvocato Agnelli. Hanno avuto successo, si disse allora che Torino era cambiata. Andavo in giro per Torino e le persone mi ringraziavano. Come sarà adesso per Milano-Cortina. Poi ogni Olimpiade ha i ritardi, ma alla fine sarà tutto a posto". Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Roma 2020 è stata una mancanza molto grave. A Roma si sono fatte tante belle cose con il Giubileo. Questo perché le grandi manifestazioni portano dei lavori e i lavori sono stati fatti. A Milano-Cortina faremo bella figura: Abbiamo grandi campioni, due grandi federazioni, sono contento che le Olimpiadi le presieda Malagò, che ha grande esperienza. Vedrete che alla fine tutte queste chiacchiere e difficoltà verranno superate", ha aggiunto.