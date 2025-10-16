Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Biathlon, Wierer si racconta: "Voglio sentirmi libera"

16 Ott 2025 - 19:36
© Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

© Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

È da oggi disponibile il secondo episodio di I’m Coming Home dedicato a Dorothea Wierer, stella del biathlon, prima italiana ad aver vinto titoli mondiali e una Coppa del Mondo assoluta. Dopo oltre 20 anni di carriera ad altissimi livelli, si affaccia a quella che sarà la sua ultima stagione agonistica. Un bel pezzo di storia personale. “La mia vita da quando faccio biathlon è sempre stata super programmata – riflette Wierer – perché dovevo incastrare tutto alla perfezione. Adesso sento come se avessi un peso addosso… vorrei sentirmi libera, semplicemente libera”. Certo, la carriera di Dorothea è stata costellata di medaglie e podi, che hanno contribuito a “mettere il biathlon sulla mappa” dello sport italiano. Ma accanto ai successi non sono mancate stagioni segnate da infortuni, dalla fatica, da momenti difficili ma anche dalla capacità di rialzarsi. E poi la sua costante propensione all’autocritica, il non sentirsi mai del tutto all’altezza, il desiderio crescente di pensare al “dopo”, e quindi di dedicarsi a sé stessa: “La prima cosa che vorrei è godermi la vita e poi creare una famiglia, diventare mamma. Ho sempre avuto questo desiderio”. 

Dorothea oggi sogna una nuova libertà: giornate senza programmi, una vita “abbastanza noiosa” come la definisce lei, ma necessaria per elaborare il lungo percorso fatto. Una campionessa che, prima ancora di chiudere il capitolo sportivo della sua vita, ha già la forza di immaginare il prossimo.

“I’m Coming Home” è la nuova serie prodotta da Red Bull che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. Un racconto inedito che intreccia sport, vita personale e nuove prospettive, mostrando i sogni, i sacrifici e la determinazione che hanno segnato le loro carriere.
Dorothea oggi sogna una nuova libertà: giornate senza programmi, una vita “abbastanza noiosa” come la definisce lei, ma necessaria per elaborare il lungo percorso fatto. Una campionessa che, prima ancora di chiudere il capitolo sportivo della sua vita, ha già la forza di immaginare il prossimo.

L'occasione irripetibile dell'Olimpiade sulla pista di casa, ad Anterselva, per chiudere una carriera leggendaria. Ma anche la volontà di non rinunciare a vivere in nome dello sport. Dorothea Wierer a cuore aperto. (Credit: Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool)

“I’m Coming Home” è la nuova serie prodotta da Red Bull che svela il lato più autentico di tre leggende dello sci italiano, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. Un racconto inedito che intreccia sport, vita personale e nuove prospettive, mostrando i sogni, i sacrifici e la determinazione che hanno segnato le loro carriere.

Ogni episodio è un viaggio nel cuore e nella mente dei tre atleti, offrendo uno sguardo privilegiato sul loro quotidiano, tra allenamenti, riflessioni e momenti lontani dalle gare. Dalla memoria alla prospettiva: le tre leggende infatti, ripercorrendo il passato, i sacrifici, le rinunce e le vittorie, si interrogano anche su ciò che li aspetta, su quella che sarà la vita dopo lo sport. Tra desideri, paure e la libertà di non sapere ancora cosa verrà.

Ultimi video

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

I più visti di Altri Sport

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

A "This is me"

A "This is me"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:36
Biathlon, Wierer si racconta: "Voglio sentirmi libera"
19:29
ATP 250 di Stoccolma, Matteo Berrettini fuori agli ottavi di finale
18:28
Pallanuoto: Pro Recco inizia Champions League con una vittoria
18:00
Sinner: "Davis? Non ho ancora deciso, non lo so"
17:14
Superbike, Petrucci salta il round di Jerez