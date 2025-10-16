Biathlon, Wierer si racconta: "Voglio sentirmi libera"

È da oggi disponibile il secondo episodio di I’m Coming Home dedicato a Dorothea Wierer, stella del biathlon, prima italiana ad aver vinto titoli mondiali e una Coppa del Mondo assoluta. Dopo oltre 20 anni di carriera ad altissimi livelli, si affaccia a quella che sarà la sua ultima stagione agonistica. Un bel pezzo di storia personale. “La mia vita da quando faccio biathlon è sempre stata super programmata – riflette Wierer – perché dovevo incastrare tutto alla perfezione. Adesso sento come se avessi un peso addosso… vorrei sentirmi libera, semplicemente libera”. Certo, la carriera di Dorothea è stata costellata di medaglie e podi, che hanno contribuito a “mettere il biathlon sulla mappa” dello sport italiano. Ma accanto ai successi non sono mancate stagioni segnate da infortuni, dalla fatica, da momenti difficili ma anche dalla capacità di rialzarsi. E poi la sua costante propensione all’autocritica, il non sentirsi mai del tutto all’altezza, il desiderio crescente di pensare al “dopo”, e quindi di dedicarsi a sé stessa: “La prima cosa che vorrei è godermi la vita e poi creare una famiglia, diventare mamma. Ho sempre avuto questo desiderio”.