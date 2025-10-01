Milano-Cortina, Malagò: "Ci siamo inventati un nuovo modello"

Per le Olimpiadi invernali del 2026 "ci siamo letteralmente inventati un nuovo modello di pensare ai Giochi Olimpici, in particolare quelli invernali, ma credo che il destino di anche quelli estivi sia sulla falsariga di un modello che abbiamo inventato". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò intervenendo da remoto all'evento 'Il Rotary e lo sport: valori in movimento. Sfide e opportunità della nostra Regione' in corso al Palazzo Lombardia di Milano. "Dovevamo recuperare quel disastro autolesionistico e suicida della candidatura di Roma, se non avessimo avuto brand iconici come Milano e Cortina non avremmo mai vinto" ha aggiunto.