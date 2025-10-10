Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina: la Lombardia potenzia i trasporti

10 Ott 2025 - 13:16

Regione Lombardia potenzia i servizi di trasporto, su ferro e su gomma, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Un piano da 15,5 milioni di euro, in gran parte statali presentato oggi a Sondrio dall'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, che a Sondrio ha concluso i lavori del Tavolo tecnico su 'Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: piano di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico'. "Abbiamo deciso di presentare il progetto proprio in Valtellina - spiega Lucente - poiché interessata da una serie di interventi infrastrutturali che evidentemente hanno creato disagio. L'obiettivo è condividere con il territorio esigenze, criticità e soluzioni per dar vita a un servizio efficiente e moderno, non solo per il periodo delle Olimpiadi ma a beneficio di tutti i viaggiatori, nel tempo". Tra gli interventi previsti durante le Olimpiadi, il rafforzamento dei collegamenti ferroviari tra Malpensa e Milano Centrale e di quelli tra Milano Centrale e Tirano, la sostituzione con bus dei treni locali da Lecco a Sondrio e il potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nei cluster Valtellina e Milano. Per le Paralimpiadi, invece, il potenziamento del trasporto pubblico riguarda Milano, con servizi metro, bus e tram più estesi in termini di orario e di frequenza. "Un lavoro frutto del coordinamento sinergico tra Regione, le Prefetture di Milano e Sondrio, Fondazione Milano-Cortina - sottolineato Lucente - i principali attori istituzionali del TPL, le aziende di trasporto e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria. Una collaborazione fondamentale per ottenere un risultato importante, che dimostrerà ancora una volta l'alta competenza ed efficacia del sistema trasportistico lombardo". All'appuntamento hanno partecipato anche l'amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini; Fulvio Caradonna, consigliere delegato FNM Group; Michele Rabino, responsabile sviluppo infrastruttura area nord-ovest di RFI ed ancora Anna Pavone, prefetto di Sondrio, Francesco Romualdi, consigliere della Provincia di Sondrio.

Ultimi video

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:15
DOCH VARNIER 10/10 DICH

Varnier: "Questi Giochi mostreranno la parte bella dell'Italia"

01:06
DICH ONE TO ONE KOSTNER 10/10 DICH

Carolina Kostner: "Olimpiadi in casa occasione unica"

00:58
DICH MALAGO 10/10 DICH

Malagò: "I lavori sono in linea con i piani"

01:02
DICH CURATOLI 10/10 DICH

Scherma, Curatoli: "Essere capitano è una grande responsabilità"

01:16
DICH SAMELE 10/10 DICH

Samele: "Per Los Angeles? Vedremo, sono in pausa…"

01:07
DICH GARBIN TENNIS 10/10 DICH

Garbin: "Sono fortunata, ho a disposizione ragazze straordinarie"

02:15
ULTIMO TENTATIVO MCH EUROLEGA MCH

Eurolega, Milano cade in casa contro il Monaco

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

01:05
DICH MICHIELETTO FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

00:57
DICH LAVIA FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Lavia: "L'infortunio mi ha cambiato e non vedo l'ora di tornare"

01:51
I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

I più visti di Altri Sport

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:02
Tennis: Atp Shanghai, Rinderknech batte Auger-Aliassime e va in semifinale
15:37
Basket: la Dinamo a Cremona in cerca della prima vittoria
15:00
Tennis: Sabalenka in semifinale a Wuhan, affronterà Pegula
14:46
Giro d'Italia, Cairo: "Impatto di 700 milioni di euro"
13:16
Milano-Cortina: la Lombardia potenzia i trasporti