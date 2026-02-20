Giro d'Italia: svelate le 23 squadre al via dell'edizione 2026

RCS Sport comunica l'elenco delle 23 squadre che saranno al via del Giro d'Italia, in programma dall'8 al 31 maggio. 18 sono UCI WorldTeams: Alpecin-Premier tech, Bahrain Victorious, Decathlon cma cgm team, Ef education - easypost, Groupama-Fdj united, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Lotto Intermarché, Movistar team, Nsn cycling team, Red bull - Bora - Hansgrohe, Soudal Quick-step, Team Jayco Alula, Team Picnic postnl, Team Visma | lease a bike, Uae Team Emirates xrg, Uno-x mobility, Xds Astana team. 2 appartengono alla categoria UCI Proteams qualificati in base al ranking 2025: Pinarello-q36.5 pro cycling team, Tudor pro cycling team. 3 wild card: Bardiani Csf 7 saber, Team Polti Visitmalta e l'Unibet Rose Rockets.