Nba: Cunningham mette le ali ai Pistons, Cavs e Spurs ok

Dieci le partite di basket Nba disputate nella notte. I Cleveland Cavaliers, sospinti dai 17 punti di Donovan Mitchell e dalla doppia doppia di Jarrett Allen da 15 punti e 10 rimbalzi, liquidano i Brooklyn Nets 112-84. Jalen Johnson trascina con 32 punti e 10 rimbalzi gli Atlanta Hawks, che superano 107-117 i Philadelphia 76ers. Vittoria di misura poi per gli Houston Rockets sul parquet dei Charlotte Hornets 101-105 con 35 punti del solito Kevin Durant. San Antonio Spurs a valanga sui Phoenix Suns 121-94 grazie alla doppia doppia di Victor Wembanyama da 17 punti e 11 rimbalzi. Altro successo esterno di giornata per i Detroit Pistons, che regolano al Madison Square Garden i New York Knicks 111-126 grazie alla prova da urlo di Cade Cunningham, autore di 42 punti e 13 assist. Ancora, Paolo Banchero con un trentello mette le ali agli Orlando Magic, che passano 94-131 in casa dei Sacramento Kings. Partita al cardiopalma tra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets che si chiude 115-114. Per i losangelini 38 punti di Bennedict Mathurin, inutile per i Nuggets la doppia doppia di Nikola Jokic da 22 punti e 17 rimbalzi. Nelle altre gare, Golden State Warriors-Boston Celtics 110-121, Washington Wizards-Indiana Pacerse 112-105 e Chicago Bulls-Toronto Raptors 101-110.