Milano-Cortina: International Security Briefing, tappa strategica verso Giochi

Si è svolto oggi, presso il polo Rho Fiera Milano, l'International Security Briefing promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026. L'incontro ha rappresentato una tappa strategica nel percorso di preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, riaffermando il valore del gioco di squadra tra Comitato Organizzatore, Istituzioni e Forze dell'Ordine su un tema cruciale come quello della sicurezza. L'obiettivo dell'iniziativa è stato duplice: da un lato, riunire i partner e gli stakeholder responsabili delle tematiche di sicurezza legate ai Giochi; dall'altro, offrire un quadro chiaro e condiviso delle misure che saranno adottate per garantire la protezione di atleti, spettatori, operatori e territori coinvolti. Il briefing ha inoltre fornito aggiornamenti sulla governance dell'evento, sui principi di sicurezza delle sedi di gara e sulle operazioni che riguarderanno direttamente i partecipanti. Tra i presenti, i vertici della Fondazione Milano Cortina 2026, il Chief Security Officer del Comitato Olimpico Internazionale, Aldric Ludescher e autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Prefetto Diego Parente, Capo Segreteria e Responsabile del Centro di Coordinamento della Sicurezza e della Gestione delle Emergenze, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il Questore di Milano Bruno Megale, il Generale Rodolfo Santovito, Comandante Provinciale del Corpo dei Carabinieri e il Generale Andrea Fiducia, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.