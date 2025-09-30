Milano-Cortina: International Security Briefing, tappa strategica verso Giochi

Si è svolto oggi, presso il polo Rho Fiera Milano, l'International Security Briefing promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026. L'incontro ha rappresentato una tappa strategica nel percorso di preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, riaffermando il valore del gioco di squadra tra Comitato Organizzatore, Istituzioni e Forze dell'Ordine su un tema cruciale come quello della sicurezza. L'obiettivo dell'iniziativa è stato duplice: da un lato, riunire i partner e gli stakeholder responsabili delle tematiche di sicurezza legate ai Giochi; dall'altro, offrire un quadro chiaro e condiviso delle misure che saranno adottate per garantire la protezione di atleti, spettatori, operatori e territori coinvolti. Il briefing ha inoltre fornito aggiornamenti sulla governance dell'evento, sui principi di sicurezza delle sedi di gara e sulle operazioni che riguarderanno direttamente i partecipanti. Tra i presenti, i vertici della Fondazione Milano Cortina 2026, il Chief Security Officer del Comitato Olimpico Internazionale, Aldric Ludescher e autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Prefetto Diego Parente, Capo Segreteria e Responsabile del Centro di Coordinamento della Sicurezza e della Gestione delle Emergenze, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il Questore di Milano Bruno Megale, il Generale Rodolfo Santovito, Comandante Provinciale del Corpo dei Carabinieri e il Generale Andrea Fiducia, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.
Il tavolo è stato, inoltre, arricchito dal D.G. Dottor Lucio Pifferi, Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, dal D.S. Dottor Raffaele Alfieri, Direttore dell'Ufficio Ordine Pubblico, dal D.S. Dottor Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e l'Ammiraglio Gianluca Galasso, Direttore Servizio Operativo ACN. Presente anche il Prefetto Maurizio Masciopinto, Presidente del Nucleo di coordinamento operativo per la valutazione e gestione dei processi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. "La sicurezza è un pilastro imprescindibile per il successo dei Giochi - ha dichiarato Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer della Fondazione Milano Cortina 2026 - e l'Italia, grazie all'eccellenza delle proprie Forze dell'Ordine e alla consolidata capacità di cooperazione interistituzionale, si conferma pronta ad affrontare questa sfida con competenza, visione e spirito di squadra". L'International Security Briefing ha dimostrato come i Giochi siano un progetto nazionale, capace di mobilitare energie, professionalità e risorse da ogni angolo del Paese. Un'occasione per ribadire che l'Italia non solo sa fare squadra, ma dispone di competenze e strutture di eccellenza riconosciute a livello internazionale.
