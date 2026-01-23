Milano Cortina: il 27 gennaio la fiaccola illumina l'Alto Adige

23 Gen 2026 - 17:24

Martedì 27 gennaio, in concomitanza con la 51esima tappa del viaggio del simbolo olimpico, la fiamma olimpica inizierà ad illuminare anche la provincia di Bolzano. Il simbolo sportivo che rappresenta un messaggio universale di pace, unità e speranza sta raggiungendo Milano, dove il 6 febbraio è prevista la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un viaggio lunghissimo durato 63 giorni, 12mila chilometri percorsi, toccando 300 Comuni, 60 città e tutte le 100 province italiane, che partirà da Dobbiaco martedì prossimo alle 9.46, percorrendo nella giornata inaugurale del viaggio altoatesino Brunico, Anterselva, Plan De Corones, Bressanone, fino all'arrivo di giornata previsto a Bolzano, dove sarà celebrata una serata speciale nella centralissima Piazza Walther.

Il viaggio in tempo reale della fiaccola può essere seguito in tempo reale sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026. Per la popolazione e i media locali una grande opportunità di ammirare da vicino la fiaccola olimpica, che in Alto Adige toccherà anche alcuni dei siti UNESCO, patrimonio dell'Umanità. 

