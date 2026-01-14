Logo SportMediaset

Milano Cortina: domenica la Fiamma Olimpica nel Garda Trentino

14 Gen 2026 - 10:32

Domenica la Fiamma Olimpica fa tappa nel Garda Trentino. Durante la 42sima tappa della staffetta, da Desenzano del Garda il viaggio proseguirà per Riva del Garda e Torbole sul Garda, per poi passare da Rovereto con conclusione a Verona. "Sono particolarmente orgoglioso e onorato di ospitare il passaggio della torcia olimpica nel Garda Trentino - ha detto Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il turismo -. Il nostro è un territorio che ha dato i natali a numerosi atleti olimpici di fama internazionale, in discipline anche molto diverse tra loro, e che continua a essere scelto da sportivi di alto livello come luogo di allenamento. Un sentito ringraziamento va a Coni Trento e alla XIV zona della Federazione italiana vela per la collaborazione e l'organizzazione di questo momento così significativo. A tutti gli atleti che si sfideranno alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina va il nostro più sincero in bocca al lupo e, perché no, l'augurio di rivederli presto qui, nel Garda Trentino". 

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

