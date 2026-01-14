Milano Cortina: domenica la Fiamma Olimpica nel Garda Trentino

Domenica la Fiamma Olimpica fa tappa nel Garda Trentino. Durante la 42sima tappa della staffetta, da Desenzano del Garda il viaggio proseguirà per Riva del Garda e Torbole sul Garda, per poi passare da Rovereto con conclusione a Verona. "Sono particolarmente orgoglioso e onorato di ospitare il passaggio della torcia olimpica nel Garda Trentino - ha detto Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il turismo -. Il nostro è un territorio che ha dato i natali a numerosi atleti olimpici di fama internazionale, in discipline anche molto diverse tra loro, e che continua a essere scelto da sportivi di alto livello come luogo di allenamento. Un sentito ringraziamento va a Coni Trento e alla XIV zona della Federazione italiana vela per la collaborazione e l'organizzazione di questo momento così significativo. A tutti gli atleti che si sfideranno alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina va il nostro più sincero in bocca al lupo e, perché no, l'augurio di rivederli presto qui, nel Garda Trentino".