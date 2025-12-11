Milano-Cortina, De Sanctis: "Parlare di più del mondo paralimpico, è peculiare"

"C'è un po' di preoccupazione ma risolveremo ogni problema. Grazie alla Rai che ci sta supportando. Vorrei che ogni tanto si parlasse del mondo paralimpico, è peculiare. Non è meglio nè peggio, al di là dallo sport abbiamo un perimetro che riguarda l'inclusione Dobbiamo attenzionare questo problema che riguarda tutto il nostro Paese che non è ancora all'avanguardia ma sta facendo passi in avanti". Così Marco Giunio De Sanctis, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, all'evento 'Italia in Gioco - Cip e Rai fanno squadra per Milano Cortina 2026', che offre uno sguardo in anteprima sui progetti, i contenuti e le strategie editoriali in vista dei prossimi Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. "Lo sport invernale è molto più complesso. Incute più paura e più ansia. Abbiamo 5 discipline, più due sport di squadra. L'Italia si mette in gioco, a livello di inclusività, accessibilità e cultura", ha aggiunto.