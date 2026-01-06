Milano Cortina, da domani altri biglietti per sci alpino donne e cerimonia di apertura

Dalle ore 16 italiane di domani, mercoledì 7 gennaio, saranno resi disponibili ulteriori biglietti per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo mesi di attesa, il pubblico avrà così l’opportunità di vivere da vicino le emozioni regalate da una delle discipline più apprezzate del programma: lo sci alpino femminile. Nella cornice delle Dolomiti, tra le curve veloci, le linee perfette e la tecnica sopraffina dello slalom gigante e la strategia della combinata a squadre, il Tofane Alpine Skiing si prepara a fare da cornice ad alcuni degli appuntamenti più adrenalinici del programma Olimpico. Dopo i successi Olimpici di Pyeongchang 2018 e Beijing 2022, Sofia Goggia e Federica Brignone tornano in pista per sfidare alcuni dei nomi più blasonati della disciplina. Da Lindsey Vonn a Mikaela Shiffrin, fino a Lena Duerr e Camille Rast, il grande sci alpino femminile torna protagonista.