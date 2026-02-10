Milano Cortina: al via udienza al Tas, Passler chiede annullamento squalifica

10 Feb 2026 - 11:12
È da poco iniziata l'udienza, davanti al TAS, per il ricorso presentato dalla biatleta italiana Rebecca Passler contro la sua sospensione, dopo essere stata trovata positiva al letrozolo. Come appreso dall'ANSA, l'udienza infatti è stata programmata per le 10.30, con l'atleta azzurra che chiede l'annullamento della sospensione per assenza di dolo e di negligenza (con la positività riconducibile a un caso di contaminazione), chiedendo così di poter partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La decisione, tuttavia, non è attesa per la giornata di oggi.

