Caso medaglie rotte, il comitato organizzatore annuncia: "Saranno riparate e restituite"

10 Feb 2026 - 12:35
Medaglie rotte a Milano-Cortina, caso risolto. In merito alle "problematiche che hanno interessato un numero limitato di medaglie", il comitato organizzatore dei Giochi di Milano Cortina "ha immediatamente approfondito la questione operando in stretto coordinamento con la Zecca dello Stato italiano responsabile della produzione delle medaglie. È stata individuata una soluzione ed è stato implementato un intervento mirato. Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate sono invitati a riconsegnarle attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite". Lo annuncia Fondazione Milano Cortina durante il quotidiano briefing a Milano, confermando "il proprio impegno a garantire che le medaglie simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e attenzione".

Da cosa era nato il 'caso' - "Non saltate se avete la medaglia", ha detto la sciatrice statunitense Breezy Johnson dopo aver rotto la sua medaglia d'oro, simbolo del trionfo in discesa a Cortina d'Ampezzo. Nei festeggiamenti, la medaglia dell'atleta si era rovinata perché è caduta dopo essersi staccata dal laccetto per appenderla al collo. "Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta", ha commentato Johnson. Disavventura che non è capitata soltanto a lei: la 21enne Alysa Liu, pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense, mostra la sua medaglia d'oro. Ammaccata. "L'avevo aggiustata, ma poi mi è caduta un'altra volta", ha raccontato poi l'azzurra dello snowboard Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo.

Milano-Cortina 2026: tutte le medaglie dell'Italia in foto

olimpiadi milano-cortina 2026
medaglie
rotte

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Caso medaglie rotte, il comitato organizzatore annuncia: "Saranno riparate e restituite"
Milano Cortina: al via udienza al Tas, Passler chiede annullamento squalifica
Sinner, toccante messaggio social per Lindsey Vonn dopo il grave infortunio
MotoGP, Martin in Thailandia per i test
Milano Cortina, gli organizzatori: "Recarsi ad Anterselva con largo anticipo"