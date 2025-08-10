Milano-Cortina: al via studio su gestione sicurezza a Tesero e Predazzo

Al via lo studio tecnico-operativo della Protezione civile del Trentino per garantire la sicurezza fuori e dentro gli impianti di Tesero e Predazzo, sedi di gara durante le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Sotto i riflettori la predisposizione dei presidi anti-incendio, il soccorso tecnico urgente e la gestione di eventuali emergenze chimiche e batteriologiche. "L'Olimpiade non è solo un evento sportivo ma una sfida organizzativa e di sicurezza che richiede mesi di pianificazione e un lavoro di squadra tra istituzioni e volontari", ha detto il dirigente generale del Dipartimento di Protezione civile, Stefano Fait.