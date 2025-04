Milano-Cortina, Abodi: "Su pista bob fatto un miracolo, nessuno ci credeva"

"Com'è stato scendere dalla pista di bob? Meraviglioso, dopo. L'ho seguita dal momento del concepimento ma mancava la dimostrazione che quella creatura meravigliosa non fosse solo per pochi eletti ma che rappresentasse anche una possibilità di divertimento. La gente la vedeva come una cosa lontana ma che anche un 65enne normale l'abbia fatto e abbia avuto i suoi 60 secondi di palpitazione è la dimostrazione che la pista esiste, è sicura, non solo per l'utilizzo da parte dei campioni e delle campionesse, ma anche da parte delle persone normali". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto a 'Goal Economy' su RadioTV Serie A con RDS, riguardo la nuova pista da bob di Cortina in vista dei prossimi Giochi Invernali. "Non soltanto bob, skeleton e slittino ma anche divertimento - prosegue - E questo è anche merito di Simico, ha fatto un miracolo. In un anno, non ci credeva nessuno - afferma con orgoglio - In Cina ci hanno messo più di due anni, questo fa capire il senso dell'impresa". E conclude: "Ed è anche un gioiello ambientalmente compatibile, stiamo piantando 8000 alberi che daranno un significato ulteriore alla struttura, non si è parlato della centrale di raffreddamento, avanguardia mondiale, che servirà non soltanto la pista ma anche il palazzo del ghiaccio di Cortina".