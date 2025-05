Internazionali, Errani: "E' mio ultimo anno in singolo, doppio resta la priorità"

"Non è facile accettare che provi a fare cose ma sentire che il corpo non reagisce come vorresti e che i colpi non vanno dove vuoi, ma devi accettarlo. Ho avuto qualche chance nel secondo set, peccato, potevo far meglio da fondo campo visto che si giocava sulla terra". Così Sara Errani dopo l'incontro perso contro Naomi Osaka agli Internazionali d'Italia. "Ci ho provato in singolare, ma la mia priorità resta il doppio. Questo è il mio ultimo anno in singolo, probabilmente Parigi sarà il mio ultimo torneo in singolare. Non so se giocherò il prossimo anno, dipende da come andrà in doppio", ha concluso.