Hopman Cup in Puglia: i rappresentanti dell'Italia

Gli Internazionali d'Italia sono l'occasione anche per presentare un altro grande evento di tennis che si svolgerà in Italia dal 16 al 20 luglio, ovvero la storica Hopman Cup. In Puglia si sfideranno 6 nazioni con un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. A rappresentare gli azzurri ci saranno Jasmine Paolini e Flavio Cobolli e sfideranno nel gruppo B Francia e Croazia. Nel girone A inserite Canada, Grecia e Spagna. La competizione si è disputata ininterrottamente dal 1989 al 2019 a Perth in Australia mentre non si è tenuta dal 2020 al 2022 prima di riprendere nel 2023 a Nizza.