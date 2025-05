Golf: HotelPlanner Tour, in Spagna Paratore cerca il tris

Prima tappa in Europa per l'HotelPlanner Tour, dopo i primi otto eventi fuori dal Vecchio Continente. Si disputa a Girona, in Spagna, dall'8

all'11 maggio il Challenge de España, dove saranno in gara Renato Paratore, reduce dai due successi consecutivi ad aprile negli Emitati Arabi Uniti, e altri sei azzurri: Filippo Celli, Aron Zemmer, Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto, Michele Ortolani e Luca Cianchetti.Obiettivo dichiarato di Paratore, 28enne romano, è quello di tornare il prima possibile sul DP World Tour, dove ha firmato due vittorie. In parte si è quasi assicurato il passaggio attraverso la Road To Mallorca (ordine di merito), dove è attualmente secondo, che a fine stagione concederà la 'carta' ai primi 20 classificati. Ha però la possibilità di una scorciatoia con un terzo titolo, dopo quelli nell'UAE Challenge e nell'Abu Dhabi Challenge, che lo farebbe accedere immediatamente.