Golf: Pga Tour, Manassero e F. Molinari nel South Carolina

Sul percorso del Dunes Golf & Beach Club, Chris Gotterup difenderà il titolo conquistato nel 2024. Dopo aver mancato sette tagli in nove partenze, l'americano sta vivendo un buon momento di forma come testimoniano le tre recenti Top 20 ottenute. Il sudcoreano Tom Kim, 41/o nel world ranking, è tra i concorrenti più attesi della competizione. Nel field ci sono anche sette giocatori che, per la prima volta, hanno festeggiato quest'anno l'impresa sul PGA Tour: Thomas Detry (Phoenix Open), Brian Campbell (Mexico Open), Joe Highsmith (Cognizant Classic in The Palm Beaches), Karl Vilips (Puerto Rico Open), Min Woo Lee (Texas Children's Houston Open), Andrew Novak e Ben Griffin (questi ultimi hanno vinto in coppia lo Zurich Classic of New Orleans). E ancora: due campioni della FedEx Cup come Bill Haas (2011) e Brandt Snedeker (2012). Curiosità, inoltre, per il rientro di Aaron Wise. Lo statunitense, dopo un lungo periodo di assenza (nel 2023 si ritirò dal Masters per dare priorità alla sua salute mentale), torna a giocare sul PGA Tour. I riflettori, inoltre, saranno puntati su Thorbjorn Olesen. Vincitore dell'Open d'Italia nel 2018, il danese, lo scorso anno, in questo torneo, nel quarto e ultimo giro ha fatto registrare il miglior round (61, -10) dell'evento.