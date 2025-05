"Le Olimpiadi non solo soltanto un evento sportivo, ma qualcosa di più importante. Rappresentano la pace e il dialogo tra i popoli. Il fatto che fin dall'antichità venisse rispettata la tregua olimpica è la dimostrazione di come lo sport sia così forte da convincere anche gente in guerra a sospendere le ostilità". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento all'Arena Civica di Brera a Milano.