Milano Cortina, Abodi: "Errori capitano ma è andata diversamente dal racconto"

"Piuttosto che farle (le polemiche, ndr) bisognerebbe parlarsi e spiegarsi - ha aggiunto - ci saremmo evitati ore e giorni di imbarazzi". Abodi ha poi messo l'accento sull'importanza della fiamma: una "meravigliosa opportunità di rendere italiano il messaggio olimpico che coinvolge sia il percorso olimpico che para olimpico. È un segnale che tiene accesi i sentimenti dello sport e del bene comune di cui tutta l'Italia deve sentirsi parte".