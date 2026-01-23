Milano Cortina, Abodi: "Errori capitano ma è andata diversamente dal racconto"

23 Gen 2026
"Qualunque modello è perfettibile, qualche errore può capitare in un'organizzazione così complessa, ma le cose non sono andate come sono state raccontate". Il ministro allo Sport Andrea Abodi archivia così le polemiche relative alla scelta e alla partecipazione dei tedofori per il passaggio della fiamma olimpica nelle 110 province italiane. Il ministro è intervenuto rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di chiusura dei 150 anni di attività dell'Associazione Sportiva Udinese.

"Piuttosto che farle (le polemiche, ndr) bisognerebbe parlarsi e spiegarsi - ha aggiunto - ci saremmo evitati ore e giorni di imbarazzi". Abodi ha poi messo l'accento sull'importanza della fiamma: una "meravigliosa opportunità di rendere italiano il messaggio olimpico che coinvolge sia il percorso olimpico che para olimpico. È un segnale che tiene accesi i sentimenti dello sport e del bene comune di cui tutta l'Italia deve sentirsi parte".

