Doping: ciclismo, Tas respinge ricorso colombiano Miguel Ángel López

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso del ciclista colombiano Miguel Ángel López contro una squalifica di quattro anni per doping. López è stato dichiarato colpevole dal tribunale antidoping dell'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) di "uso e possesso di una sostanza proibita (Menotropin)" al Giro d'Italia 2022. La Menotropin è un farmaco per la fertilità femminile in grado di stimolare la produzione di testosterone negli uomini. Il tribunale afferma che il suo collegio "è pienamente soddisfatto che l'UCI abbia assolto il proprio onere della prova e abbia stabilito all'unanimità che il signor López possedeva e faceva uso di una sostanza proibita".